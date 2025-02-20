منتخب مصر للسيدات يستعد لمواجهة رواندا بتصفيات أمم أفريقيا

منتخب مصر الأول للسيدات مع سفيرة مصر في رواندا

كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية بقيادة مدربه أحمد رمضان لمواجهة رواندا، عصر غدا الجمعة، في إطار منافسات ذهاب المرحلة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وخاض منتخب مصر للسيدات، تدريبه الأول في العاصمة الرواندية كيجالي، أمس الأربعاء، وذلك على نفس الملعب الذي تقام عليه المباراة.

موعد مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا

تقام مباراة منتخب مصر للسيدات ونظيره رواندا، في الثالثة عصر غدا الجمعة 21 فبراير، على كيجالي بيليه (بالنجيل الصناعي).

على أن تقام مباراة العودة، في السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل 25 فبراير، على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

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