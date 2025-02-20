"حزينة جدا".. ياسمين نوح لاعبة الزمالك السابقة تعلق على إيقافها من إدارة الأبيض
كتبت-هند عواد:
كشفت ياسمين نوح قائدة فريق الطائرة سيدات الزمالك السابقة، تعرضها للإيقاف من جانب إدارة النادي.
وكتبت ياسمين نوح عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حزينة جداً بسبب إيقافي من نادي الزمالك الذي نشأت وتربيت بين جدرانه و شرفت أنا و والدي نوح آدم لاعب كرة القدم وخالتي وفاء إسماعيل لاعبة كرة طائرة وزوج خالتي كابتن عزمي مجاهد رحمه الله وابن خالتي أمير عزمي بتمثيل نادي الزمالك لسنين طويلة".
وأضافت: "تواصل معي بعض البرامج للظهور و الحديث عن الإيقاف ولكن لحبي و احترامي و تقديري لنادي الزمالك فضلت عدم الظهور الآن نظراً لأهمية لقاء الديربي السبت القادم".
واختتمت ياسمين: "الذي أتمنى التوفيق لنادي الزمالك و أن يكون المكسب حليفنا إن شاء الله وألا أكون أنا سبب في أي بلبلة كل الدعم لنادي الزمالك".
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