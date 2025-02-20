مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

روما

- -
19:45

بورتو

الدوري الأوروبي

أندرلخت

- -
22:00

فنربخشة

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

- -
22:00

ميتييلاند

جميع المباريات

إعلان

"حزينة جدا".. ياسمين نوح لاعبة الزمالك السابقة تعلق على إيقافها من إدارة الأبيض

09:57 ص الخميس 20 فبراير 2025

ياسمين نوح آدم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشفت ياسمين نوح قائدة فريق الطائرة سيدات الزمالك السابقة، تعرضها للإيقاف من جانب إدارة النادي.

وكتبت ياسمين نوح عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حزينة جداً بسبب إيقافي من نادي الزمالك الذي نشأت وتربيت بين جدرانه و شرفت أنا و والدي نوح آدم لاعب كرة القدم وخالتي وفاء إسماعيل لاعبة كرة طائرة وزوج خالتي كابتن عزمي مجاهد رحمه الله وابن خالتي أمير عزمي بتمثيل نادي الزمالك لسنين طويلة".

وأضافت: "تواصل معي بعض البرامج للظهور و الحديث عن الإيقاف ولكن لحبي و احترامي و تقديري لنادي الزمالك فضلت عدم الظهور الآن نظراً لأهمية لقاء الديربي السبت القادم".

واختتمت ياسمين: "الذي أتمنى التوفيق لنادي الزمالك و أن يكون المكسب حليفنا إن شاء الله وألا أكون أنا سبب في أي بلبلة كل الدعم لنادي الزمالك".

اقرأ أيضًا:

قبل صدام الزمالك.. تفاصيل إصابة محمد مجدى أفشة

قبل القمة.. بيسيرو يستبعد 3 لاعبين من معسكر الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسمين نوح الزمالك إدارة الزمالك إيقاف ياسمين نوح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد قليل.. المركزي يحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.. ما هي أقرب التوقعات؟
تحديث حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة