"حزينة جدا".. ياسمين نوح لاعبة الزمالك السابقة تعلق على إيقافها من إدارة الأبيض

كتبت-هند عواد:

كشفت ياسمين نوح قائدة فريق الطائرة سيدات الزمالك السابقة، تعرضها للإيقاف من جانب إدارة النادي.

وكتبت ياسمين نوح عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حزينة جداً بسبب إيقافي من نادي الزمالك الذي نشأت وتربيت بين جدرانه و شرفت أنا و والدي نوح آدم لاعب كرة القدم وخالتي وفاء إسماعيل لاعبة كرة طائرة وزوج خالتي كابتن عزمي مجاهد رحمه الله وابن خالتي أمير عزمي بتمثيل نادي الزمالك لسنين طويلة".

وأضافت: "تواصل معي بعض البرامج للظهور و الحديث عن الإيقاف ولكن لحبي و احترامي و تقديري لنادي الزمالك فضلت عدم الظهور الآن نظراً لأهمية لقاء الديربي السبت القادم".

واختتمت ياسمين: "الذي أتمنى التوفيق لنادي الزمالك و أن يكون المكسب حليفنا إن شاء الله وألا أكون أنا سبب في أي بلبلة كل الدعم لنادي الزمالك".

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