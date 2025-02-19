"ابنة عم" لاعب الزمالك السابق تحتفل بهدفها على طريقة إمام عاشور

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كتبت-هند عواد:

سجلت عبير ساسي "ابنة عم" فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي، هدفا في فوز فريقها على الشعلة، بنتيجة 7-4، في المباراة التي جمعتهما في الدوري السعودي للسيدات.

واحتفلت عبير ساسي، على طريقة كلا إمام عاشور لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي وعلي البليهي لاعب الهلال السعودي، إذ أنها استخرجت بالون لونه أزرق، وقامت بنفخه.

ونشرت عبير ساسي مقطع فيديو لاحتفالها بالبالون، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وجاء احتفال عبير ساسي، ضد فريقها السابق، إذ أنه كانت لاعبة في الشعلة منذ 1 نوفمبر 2023، وانتقلت في بداية الموسم الحالي إلى البيرق.

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