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"ابنة عم" لاعب الزمالك السابق تحتفل بهدفها على طريقة إمام عاشور

02:11 م الأربعاء 19 فبراير 2025
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    عبير ساسي ابنة عم فرجاني ساسي (4)
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    احتفال عبير ساسي ابنة عم فرجاني ساسي على طريقة إمام عاشور (1)
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    عبير ساسي ابنة عم فرجاني ساسي (1)
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    عبير ساسي ابنة عم فرجاني ساسي (3)
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كتبت-هند عواد:

سجلت عبير ساسي "ابنة عم" فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي، هدفا في فوز فريقها على الشعلة، بنتيجة 7-4، في المباراة التي جمعتهما في الدوري السعودي للسيدات.

واحتفلت عبير ساسي، على طريقة كلا إمام عاشور لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي وعلي البليهي لاعب الهلال السعودي، إذ أنها استخرجت بالون لونه أزرق، وقامت بنفخه.

ونشرت عبير ساسي مقطع فيديو لاحتفالها بالبالون، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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A post shared by AS13 (@sassiabir13)

وجاء احتفال عبير ساسي، ضد فريقها السابق، إذ أنه كانت لاعبة في الشعلة منذ 1 نوفمبر 2023، وانتقلت في بداية الموسم الحالي إلى البيرق.

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عبير ساسي إمام عاشور هدف عبير ساسي
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