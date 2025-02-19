لقطة طريفة لحكمة مع زميلتها في إحدى المباريات (فيديو)

كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة طريفة لمروة المغربي الحكم الرابع مع حكم الساحة، في إحدى المباريات، أثناء إبلاغها بالوقت بدل الضائع.

وظهرت مروة المغربي وهي تتواصل مع حكم المباراة من على الخط، وتنادي عليها بصوت مرتفع: "يا مياده يا مياده 4 دقائق يا كابتن".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع، وعلق أحدهم: "أربعة ليه"، وأضاف آخر مازحا: "على المطبخ يا عسل".

وأعادت مروة المغربي نشر مقطع الفيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: مياده نسيت نفسها فى بورسعيد تقريباً".

وتعتبر مروة المغربي، إحدى المحكمات البارزات في كرة القدم النسائية، وبدأت كحكم راية منذ 8 سنوات، بعدها أصبحت حكم ساحة في مباريات السيدات، وأدارت أول مباراة تجمع بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري للسيدات.

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