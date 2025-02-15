"الثالث على التوالي".. سيدات طائرة الأهلي يتوجن بكأس السوبر بعد الفوز على الزمالك

كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، من التتويج ببطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة التي جمعت بينهما على صالة حسن مصطفى.

وكانت سيدات النادي الأهلي، تمكن من الصعود إلى المباراة النهائية بعد الفوز على سيدات نادي الشمس، بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، بينما صعد الزمالك إلى الشوط ذاته بعد الفوز على سبورتنج أمس بالنتيجة ذاتها.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي

الشوط الأهلي: 27-25 لصالح سيدات الزمالك.

الشوط الثاني: 25-13 لصالح سيدات الأهلي.

الشوط الثالث: 25-22 لصالح سيدات الأهلي.

الشوط الرابع: 25-18 لصالح سيدات الأهلي.

وحافظ فريق سيدات الكرة الطائرة النادي الأهلي على لقب بطولة السوبر المصري، للموسم الثالث على التوالي.

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