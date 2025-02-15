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من فلسطين.. من هي صفقة الأهلي الجديدة؟

12:07 م السبت 15 فبراير 2025
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    سيرين غطّاس لاعبة بيراميدز (2)
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    الفلسطينية سيرين غطاس لاعبة الأهلي
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    سيرين غطّاس لاعبة بيراميدز (1)
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كتبت-هند عواد:

أعلن الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، التعاقد مع أولى صفقاته الشتوية، بضم الفلسطينية سيرين غطاس لاعبة بيراميدز السابقة.

وقال شادي محمد، مدير جهاز كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، عبر الموقع الرسمي للنادي، إن التعاقد مع سيرين غطاس، لمدة موسم ونصف.

من هي سيرين غطاس صفقة الأهلي الجديدة؟

بدأت المدافعة سيرين غطاس صاحبة الـ24 عاما، مسيرته في الدوري المصري، مع بداية الموسم الحالي، بالانضمام على صفوف سيدات بيراميدز.

وانطلقت رحلة سيرين في كرة القدم، عام 2011، وكانت لاعبة ضمن صفوف النادي الأرثوذكسي الثقافي العربي بيت ساحور حتى 2015، ومثلت منتخب فلسطين في بطولة كأس النرويج في عام 2014.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر مسار.

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