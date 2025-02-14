الأهلي يتعاقد مع فلسطينية جديدة في فريق الكرة النسائية

كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع اللاعبة الفلسطينية، سيرين غطاس، لتدعيم صفوف فريق الكرة النسائية بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدير جهاز كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، شادي محمد، أن اللاعبة وقعت على عقود انضمامها للفريق لمدة موسم ونصف، وتم الانتهاء من كافة ‏الإجراءات الخاصة بقيد اللاعبة في قائمة الفريق.

وسبق أن تعاقد المارد الأحمر مع الفلسطينيتين، سارة كرد ولاعبة خط الوسط أحلام نصر "لولو"، ضمن القوام الأساسي لفريق السيدات منذ بداية الموسم.

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