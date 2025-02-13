مجموعة مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات صالات المؤهلة إلى كأس العالم

كتبت-هند عواد:

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية للسيدات صالات، عن وجود منتخب مصر في المجموعة الثانية، رفقة أنجولا وغينيا.

وتقام النسخة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات صالات، في المغرب خلال الفترة من 22 حتى 30 أبريل 2025.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات صالات 9 منتخبات، على أن يصعد البطل والوصيف إلى كأس العالم لكرة لكرة القدم صالات، البطولة المقرر إقامتها في الفلبين خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 7 ديسمبر.

نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية للسيدات صالات

المجموعة الأولى: المغرب – الكاميرون - ناميبيا

المجموعة الثانية: أنجولا – مصر - غينيا

المجموعة الثالثة: مدغشقر – تنزانيا - السنغال

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