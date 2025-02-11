منتخب مصر للسيدات يتجاهل الزمالك.. و7 لاعبات من الأهلي

7 أرقام تاريخية تحققت في أول قمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري للسيدات

كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم سيدات، لمواجهة منتخب رواندا، في الثالثة عصر يوم 21 فبراير المقبل، في إطار منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في المغرب العام المقبل.

ويخوض منتخب مصر بقيادة مدربه الجديد أحمد رمضان، معسكرا مفتوحا بمركز المنتخبات الوطنية، انطلق يوم الأحد السبت الماضي 8 نوفمبر، بمشاركة 30 لاعبة.

ولم يستدعي أحمد رمضان أي لاعبة من سيدات الزمالك، لمعسكر الفراعنة، فيما استدعى 7 لاعبات من الأهلي، وهن ثريا أشرف ومنة طارق وحبيبة عصام ومها الدمرداش ورودينا عبد الرسول وحبيبة عمر ونورا خالد.

ومن جانبه، استدعى أحمد رمضان 9 لاعبات من صفوف فريقه السابق مسار، وهن آية محمد حنيش، حبيبة عماد، نور عبد الواحد السيد، حلا مصطفى موسى، عهد طارق جميل، مايا إيهاب المرغني، مهيرة علي محمد، أميرة محمد محمود وياسمين عبد العزيز.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة منتخب مصر للسيدات إلى العاصمة الرواندية يوم 17 فبراير، وتُقام مباراة العودة بين على في ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في السادسة مساء يوم 25 فبراير الحالي.

اقرأ أيضًا:

ليس الهلال.. ناديان سعوديان يرغبان في ضم محمد صلاح



