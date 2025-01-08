مصراوي يكشف استعدادات منتخب مصر لتصفيات كأس العالم للشابات 2025

كتبت-هند عواد:

كشف مصدر مطلع، استعدادات منتخب مصر للسيدات تحت 17 عاما، لمواجهة الكاميرون، في الدور التمهيدي من تصفيات كأس العالم 2025 في المغرب، والمقرر لها يوم 12 من الشهر الحالي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "حتى الآن لم يتم الاستقرار على قائمة منتخب مصر للسيدات تحت 17 عاما، لخوض مباراة الكاميرون في الدور التمهيدي من تصفيات كأس العالم، وحاليا في معسكر ينتهي يوم 11 الشهر الحالي قبل يوم من لقاء الكاميرون".

وأضاف: "لماذا لا يمكننا الوصول إلى كأس العالم، وسنسافر بعد 3 أيام من مباراة الذهاب إلى مدينة دوالا الكاميرونية لخوض مباراة الإياب المقرر لها يوم الخميس 18 يناير، ونركز في مباراة الذهاب بمصر ولا نفكر في أي شيء آخر، ولعبنا مباراة ضد محترفات الدوري المصري الممتاز والمباراة انتهت 1-0 لصالحهن".

وأتم تصريحاته: "اللاعبات الأفريقيات يمتلكن القوة والسرعة ونحن لاعبتنا أذكياء، وهذا الفارق بيننا وبينهم وكل طرف يعمل على الجزء الخاص به، ونعمل على عقلية اللاعبات، موعد وملعب مباراة مصر والكاميرون ليس محددا حتى الآن".

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات تحت 17 عاما كل من، مصطفى منير مديرًا فنيًا، نشوى شربي مدربا مساعدا، وباسم خيرت مدربًا لحارسات المرمى.

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