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نصرة عيد عبد الملك لمصراوي: "أنهيت تعاقدي مع مودرن سبورت.. ولن أعود لوادي دجلة"

11:09 ص الأربعاء 08 يناير 2025
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  • عرض 9 صورة
    نصرة عيد عبدالملك حارسة المرمى
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    نصرة عيد عبد الملك لاعبة يد الأهلي (2)
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    نصرة عيد عبدالملك مع منتخب مصر (1)
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    نصرة عيد عبدالملك مع الأهلي
  • عرض 9 صورة
    نصرة عيد عبدالملك مع وادي دجلة (1)
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    نصرة عيد عبدالملك مع وادي دجلة (2)
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    نصرة عيد عبدالملك مع منتخب مصر (3)
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    نصرة عيد عبدالملك مع منتخب مصر (2)
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كتبت-هند عواد:

كشفت نصرة عيد عبدالملك لاعبة الأهلي لكرة اليد سيدات وحارسة مرمى فريق مودرن سبورت لكرة القدم النسائية، انتهاء تعاقده مع الأخير.

وقالت نصرة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "أنهيت تعاقدي مع نادي مودرن سبورت بالتراضي، وسأنتقل إلى مكان آخر، لكنني لم أحسم قراري النهائي حتى الآن".

وأضافت عن احتمالية عودتها إلى صفوف وادي دجلة: "لا يوجد رجوع مرة أخرى إلى وادي دجلة".

وانضمت نصرة إلى مودرن سبورت، في بداية الموسم الحالي من وادي دجلة، كما أنه تعد واحد من أبرز المواهب النسائية في مصر، إذ أنها تلعب رياضتين معا، كرة قدم وكرة يد في النادي الأهلي، كما أنها شقيقة محترفة اليد بنيس الفرنسي مروة عيد عبدالملك.

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نصرة عيد عبد الملك مودرن سبورت وادي دجلة لاعبة الأهلي لكرة اليد
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