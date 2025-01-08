احتفالات غريبة.. لاعبة تشيلسي تخلع قميصها بعد تسجيل هدف حاسم بالدقائق الأخيرة

كتبت-هند عواد:

دوما يسعى لاعبو كرة القدم، لتسجيل الأهداف المميزة، لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالاحتفال بالهدف، أصبح لا يقل أهمية عنه، سعيا لخطف الأضواء وعدسات الكاميرات أول لإرسال رسالة معينة.

ويقدم مصراوي، سلسلة لأغرب الاحتفالات في كرة القدم، وهذه المرة ليس للرجال.

وفي الدوري الإنجليزي للسيدات موسم 2022، سجلت الأسترالية سام كير لاعبة تشيلسي، هدفا حاسما لفريقها في شباك أستون فيلا، بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليفوز فريقها بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ17، في موسم توج تشيلسي بطلا له.

9.لاعبة تشيلسي تقوم بخلع قميصها احتفالاً بالهدف👀 pic.twitter.com/mBWFJl8TG2 — أيمن𓃵 (@EymenLY19) January 3, 2025

ومع تسجيل سام كير الهدف الحاسم، لتصل إلى هدفها رقم 50 مع البلوز، اتجهت إلى الخط واحتفلت بخلع قميصها، لتتلقى بعده البطاقة الصفراء.

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