كتبت-هند عواد:

في 16 نوفمبر 2024، أصيبت سيلين حيدر لاعبة منتخب لبنان، للإصابة بشظية في الجانب الأيمن من رأسها، أثناء قصف الاحتلال الإسرائيلي لضوحي بيروت. وكانت سيلين تحاول إخلاء المنطقة المنطقة بعد صافرات الإنذار.

وروى فادي حيدر شقيق سيلين، الذي يعمل في مدينة تقع بين دولتي زامبيا وزيمبابوي، قصة استهداف لاعبة منتخب لبنان للسيدات صاحبة الـ19 عاما، وتفاصيل حالته الصحية حاليا.

وقال فادي حيدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "سيلين شقيقتي أصيبت بشظية في رأسها تسببت في إصابتها بنزيف بالدماغ و تهشم بالجمجمة، وبقيت حوالي 50 يوما في غيبوبة، كانت مع صديقها تحاول إخلاء المنطقة عندما حصل القصف".

وأوضح: "وصول خبر مثل هذا وأنت في بلد أخرى، يكون أصعب، خاصة أن الفترة الأولى كانت سيلين بين الحياة والموت، عيشت أيام لا تنسى، كنت دوما على تواصل مع أهلي، لا أكل ولا نوم".

وأتم تصريحاته: "سيلين بنت تحب الحياة وخبر أن يحدث هذا لها، صعب علينا ويارب لا أحد في العالم يمر بمثل ما مررنا به، لكن الحمدلله، حاليا وضعها أفضل بدأت أن تستفيق وتتعرف علينا".

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