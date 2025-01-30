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7 صور من رباعية سيدات مودرن سبورت في بيراميدز بالدوري

06:08 م الخميس 30 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    صور من رباعية سيدات مودرن سبورت في بيراميدز بالدوري (7)
  • عرض 7 صورة
    صور من رباعية سيدات مودرن سبورت في بيراميدز بالدوري (6)
  • عرض 7 صورة
    صور من رباعية سيدات مودرن سبورت في بيراميدز بالدوري (3)
  • عرض 7 صورة
    صور من رباعية سيدات مودرن سبورت في بيراميدز بالدوري (4)
  • عرض 7 صورة
    صور من رباعية سيدات مودرن سبورت في بيراميدز بالدوري (1)
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    صور من رباعية سيدات مودرن سبورت في بيراميدز بالدوري (5)
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كتب - نهى خورشيد:

نجح الفريق الأول لكرة القدم النسائية لمودرن سبورت في تحقيق فوزًا على نظيراتهن في بيراميدز بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وفرض مودرن سبورت سيطرته على اللقاء منذ البداية، حيث افتتحت أمل سامح التسجيل، قبل أن تضيف صامويل هدفين متتاليين.

ثم أكملت هيام عبد الحفيظ الرباعية، لتؤكد فوز مودرن سبورت برباعية نظيفة.

ومن المقرر أن تواجه لاعبات مودرن سبورت في المباراة المقبلة نظيراتهن بالبنك الأهلي يوم الأحد.

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كرة القدم النسائية مودرن سبورت بيراميدز
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