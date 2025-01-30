مدربي المنتخب والأهلي يتابعان مباراة البنك والمعادي واليخت بدوري السيدات

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كتبت- هند عواد:

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات بقيادة أحمد رمضان في مباراة البنك الأهلي والمعادي واليخت، التي تقام حاليا في الدوري المصري للسيدات.

كما يتواجد أيضا، الفرنسي ديميتري مدرب سيدات الأهلي لمشاهدة المباراة من الملعب.

وجاء حضور مدرب منتخب مصر للسيدات، في ظل استعدادات الفراعنة لمواجهة رواندا، يوم 21 فبراير المقبل، في إطار منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل.

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