مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

لاتسيو

الدوري الأوروبي

ستيوا بوخارست

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

فيرينكفاروسي

- -
22:00

الكمار

جميع المباريات

إعلان

مدربي المنتخب والأهلي يتابعان مباراة البنك والمعادي واليخت بدوري السيدات

03:54 م الخميس 30 يناير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مباراة البنك الأهلي والمعادي واليخت سيدات
  • عرض 3 صورة
    مباراة سيدات البنك لأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- هند عواد:

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات بقيادة أحمد رمضان في مباراة البنك الأهلي والمعادي واليخت، التي تقام حاليا في الدوري المصري للسيدات.

كما يتواجد أيضا، الفرنسي ديميتري مدرب سيدات الأهلي لمشاهدة المباراة من الملعب.

وجاء حضور مدرب منتخب مصر للسيدات، في ظل استعدادات الفراعنة لمواجهة رواندا، يوم 21 فبراير المقبل، في إطار منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل.

اقرأ أيضا:

"حقنة بنج للأهلاوية".. نجم الزمالك السابق يثير الجدل: بن شرقي "مبطل كورة"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة البنك والمعادي واليخت دوري السيدات الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان