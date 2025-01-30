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جهاز المنتخب ومدرب الأهلي يتابعان مباراة البنك ودجلة في دوري السيدات

03:54 م الخميس 30 يناير 2025
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    مباراة البنك الأهلي والمعادي واليخت سيدات
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    مباراة سيدات البنك لأهلي
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كتبت- هند عواد:

حضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول للسيدات بقيادة أحمد رمضان، مباراة البنك الأهلي والمعادي واليخت، التي تقام حاليا في الدوري المصري للسيدات.

وشهدت المباراة حضور الفرنسي ديميتري مدرب سيدات الأهلي، في المدرجات رفقة أمنية سمير لاعبة الأحمر.

وجاء حضور مدرب منتخب مصر للسيدات، في ظل استعدادات الفراعنة لمواجهة رواندا، يوم 21 فبراير المقبل، في إطار منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل.

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مباراة البنك والمعادي واليخت دوري السيدات الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات
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