"بركات السيدات وجراحة الصليبي في نفس اليوم".. حكاية التوأم حبيبة وجنى المهدي

كتبت: هند عواد

من المعروف أن كثيرًا من الأشقاء التوأم تتشابه ملامحهم وأحيانًا طباعهم، فتربطهم علاقة قوية تعود إلى الثواني الأولى في حياتهم، لكن كان من الغريب تعرضهم للإصابة في نفس التوقيت.

جنى وحبيبة المهدي، شقيقتان توأم اجتمعتا على حب كرة القدم منذ الصغر، وفي عمر الـ14 عامًا، انضمتا إلى إحدى الأكاديميات لتعلم أساسيات اللعبة. إلا أن جنى ترى أن كرة القدم جينات متوارثة تعود إلى والديهما الذي كان لاعبًا في صغره، حسبما ذكرت في تصريحات تلفزيونية.

ولم يمر وقت طويل حتى التحقت جنى التي تلعب كظهير أيسر وشقيقتها حبيبة التي تلعب كجناح أيمن، ويلقبها الجمهور بـ"بركات"، بنادي المعادي واليخت للسيدات. واستمر الثنائي في اللعب، ومرّا بظروف مختلفة، منها تعرض حبيبة لقطع في الرباط الصليبي.

وكان أغرب شيء تعرض له التوأم هو إصابتهما بالرباط الصليبي في نفس الأسبوع وإجراء العملية الجراحية في نفس اليوم. ففي العام الماضي، تعرضت حبيبة للإصابة في التدريبات، وأظهرت الأشعة أنها كانت قطعًا في الرباط الصليبي للمرة الثانية.

ولم يمر سوى خمسة أيام حتى تعرضت جنى لنفس الإصابة. وقالت في تصريحات عبر القناة الأولى: "زعلت لما تعرضت حبيبة للإصابة بالصليبي، وكنت مصدومة. وبعد خمسة أيام، كنت في التدريب وأقول لنفسي ماذا لو تعرضت للإصابة؟ نزلت التمرين وأنا أشعر بالخوف ودماغي تتخيل ما حدث مع شقيقتي. وفعلًا أُصبت وسمعت صوت 'الطرقعة'. كان أصعب شيء مررت به أن شقيقتي تعرضت للإصابة نفسها في المنزل، وأجرينا العملية في نفس اليوم".

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