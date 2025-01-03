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مصدر لمصراوي: "الأهلي يقيد دانا شوقي لاعبة الزمالك"

01:30 م الجمعة 03 يناير 2025

دانا شوقي بقميص الزمالك

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كتبت-مصراوي:

أنهى النادي الأهلي، إجراءات تسجيل دانا شوقي لاعب فريق السيدات للكرة الطائرة بنادي الزمالك سابق، و المنضمة حديثا إلى الأحمر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي أنهي إجراءات تسجيل دانا شوقي بعقد يستمر لمدة 4 سنوات ونصف، واستعاد الأهلي لاعبته السابقة وحصل على توقيعها، بعد اتفاقها مع نادي مارك بولو اليوناني بفسخ التعاقد".

وأضاف: "النادي اليوناني تراجع عن موقفه بناء على اتصالات من مسؤولين بأندية منافسة، لكن اللاعبة تقدمت بشكوى وتم الحكم لها، وبالتالي تم تفعيل إخطار الاستغناء السابق أمس، وتم تسجيلها رسميا لتكون قادرة على المشاركة في المباريات المقبلة".

يذكر أن دانا شوفي، كانت ضمن صفوف الأهلي، حتى مايو 2022، حينما انتقلت إلى الزمالك الغريم التقليدي، وفي بداية الموسم الحالي، انتقلت إلى اليونان.

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النادي الأهلي دانا شوقي نادي الزمالك فريق السيدات للكرة الطائرة خالد العوضي
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