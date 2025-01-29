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تحديد موعد مباراة منتخب للسيدات ورواندا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

04:22 م الأربعاء 29 يناير 2025
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كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم سيدات لمواجهة رواندا، يوم 21 فبراير المقبل، في إطار منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل.

وحدد الاتحاد الرواندي لكرة اليد، الثالثة عصر يوم 21 فبراير، لإقامة مباراة مصر ورواندا، على ملعب كيجالي بيليه (بالنجيل الصناعي)، في إطار منافسات ذهاب تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وتغادر بعثة منتخب مصر الأول للسيدات، القاهرة في طريقها إلى العاصمة الرواندية، فجر يوم 18 فبراير، على أن تقام مباراة العودة على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في السادسة مساء يوم 25 فبراير.

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مباراة منتخب للسيدات كأس الأمم الأفريقية كرة القدم سيدات رواندا
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