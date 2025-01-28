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لقطة إنسانية من لاعبتي الأهلي مع لاعبة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر لليد (صورة)

08:34 م الثلاثاء 28 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إصابة مريم عمر لاعبة الزمالك ولقطة إنسانية من لاعبتي الزمالك
  • عرض 7 صورة
    مريم عمر لاعبة الزمالك1
  • عرض 7 صورة
    نصرة عيد عبدالملك من مباراة الأهلي والزمالك
  • عرض 7 صورة
    مريم عمر لاعبة الزمالك لكرة اليد
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    لاعبات الأهلي لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك
  • عرض 7 صورة
    نصرة عيد عبدالملك من مباراة الأهلي والزمالك1
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كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة الأهلي والزمالك في ربع نهائي كأس مصر للسيدات للكرة الطائرة، لافتة إنسانية من لاعبتي الأهلي اتجاه مريم عمر لاعبة الأبيض المصابة.

وانتهت المباراة بفوز سيدات الأهلي على الزمالك، بنتيجة 27-21، في مباراة أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وبهذه النتيجة يتأهل الأحمر إلى نصف نهائي كأس مصر.

وخلال المباراة، تعرضت مريم عمر لاعبة سيدات الزمالك للإصابة، وفي موقف إنساني لافت، قامت نصرة عيد عبد الملك وشهد الشواربي، لاعبتا الأهلي، بحملها لخروجها من الملعب لتلقي العلاج.

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