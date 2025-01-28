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كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة الأهلي والزمالك في ربع نهائي كأس مصر للسيدات للكرة الطائرة، لافتة إنسانية من لاعبتي الأهلي اتجاه مريم عمر لاعبة الأبيض المصابة.

وانتهت المباراة بفوز سيدات الأهلي على الزمالك، بنتيجة 27-21، في مباراة أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وبهذه النتيجة يتأهل الأحمر إلى نصف نهائي كأس مصر.

وخلال المباراة، تعرضت مريم عمر لاعبة سيدات الزمالك للإصابة، وفي موقف إنساني لافت، قامت نصرة عيد عبد الملك وشهد الشواربي، لاعبتا الأهلي، بحملها لخروجها من الملعب لتلقي العلاج.

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