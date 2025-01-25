"سجلت هدفا في أقل من 24 ساعة".. جوي عماد تكشف سبب فشل مفاوضات الأهلي والزمالك

كتبت-هند عواد:

بعد أقل من 24 ساعة من انضمامها إلى فريق زد للسيدات، تمكنت جوي عماد لاعبة وادي دجلة ومنتخب مصر، من وضع بصمتها الأولى مع الفريق، وأحرزت هدف الفوز لفريقها على الطيران.

وفازت سيدات زد على طيران، بهدف نظيف من توقيع جوي عماد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في لقاء مؤجل من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

وكشف جوي كواليس انتقالها إلى زد بعدما كانت قريبة من الانضمام إلى الزمالك، وقالت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "إحساس جيد أن أصنع الفارق في أول مشاركة لي، أو بالتحديد أول شوط لي مع الفريق، وهذا كان سبب خروجي من وادي دجلة، للمشاركة أكثر وتحقيق الإنجازات مع زد، فهو نادي كبير وله اسم ومنظومة مميزة جدا".

وأضافت عن مفاوضات الأهلي والزمالك: "كنت سأنتقل إلى الزمالك، لكن المفاوضات لم تتم وتعطلت من جانب النادي، ولكنه اسم كبير، كذلك الأهلي، لم تكتمل المفاوضات، وكان قرار وادي دجلة رحيلي على سبيل الإعارة بنية البيع".

وأتمت تصريحاتها: "طموحي مع زد الفوز بكأس مصر إن شاء الله وهذا بشكل مبدئي، كذلك أن أكون من اللاعبات المميزات في الفريق، وأثناء تسجيلي للهدف كان إحساس موتر، لأنه فريق جديد، لكنني اندمجت سريعا، كما أنني متمكنة من ناحية التسديد بقوة، والحمدلله على الهدف".

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