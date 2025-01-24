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الدوري المصري للسيدات.. الزمالك يفوز على بيراميدز ومسار يكتسح المقاولون بـ10 أهداف

05:50 م الجمعة 24 يناير 2025
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    آية إبراهيم لاعبة الزمالك من مباراة بيراميدز
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    تابو لاعبة الزمالك من مباراة بيراميدز
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    سالميزي لاعبة الزمالك من مباراة بيراميدز (2)
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    نورا مندور لاعبة الزمالك من مباراة بيراميدز
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    ميرال خضر لاعبة الزمالك من مباراة بيراميدز
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    سالميزي لاعبة الزمالك من مباراة بيراميدز (1)
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كتبت-هند عواد:

فازت سيدات مسار على المقاولون العرب، بنتيجة 10-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في لقاء مؤجل من الجولة الـ15 من الدوري المصري للسيدات.

وكانت هذه أول مباراة للمدرب الجديد عبد الرحمن عياد، الذي تولى المسؤولية خلفا لأحمد رمضان الذي رحل لتدريب منتخب مصر الأول للسيدات.

وتمكنت سيدات الزمالك من الفوز على بيراميدز، بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم، فيما فازت سيدات زد على الطيران، بهدف نظيف.

الدوري المصري للسيدات سيدات الزمالك سيدات بيراميدز مسار
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