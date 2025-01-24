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الدوري المصري للسيدات.. الزمالك يصطدم بـ بيراميدزومباراتان في المتناول لمسار وزد

11:38 ص الجمعة 24 يناير 2025
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    سالميزي لاعبة الزمالك من مباراة الاتحاد
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    سالميزي لاعبة الزمالك
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    سالميزي بالير لاعبة الزمالك
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    سالميزي بالير لاعبة الزمالك
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    سيدات الزمالك ضد مسار (4)
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    سيدات الزمالك ضد مسار (2)
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    نادي مسار
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    حارسة مرمى مسار
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    سيدات الزمالك ضد مسار (1)
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    سيدات الزمالك ضد مسار (3)
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    سيدات الزمالك ضد مسار (1)
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كتبت-هند عواد:

تقام مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري للسيدات، اليوم الجمعة 24 يناير 2025، والتي تم تأجيلها بسبب مشاركة منتخب مصر تحت 17 عاما في تصفيات كأس العالم للناشئات.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك ضيفا على بيراميدز في الثانية والنصف ظهر اليوم، فيما يواجه مسار نظيره المقاولون العرب في أول مباراة لـ عبدالرحمن عياد المدير الفني الجديد للفريق، ويواجه زد نظيره الطيران.

يذكر أن منتخب مصر للناشئات تحت 17 عاما، ودع تصفيات كأس العالم، بعد الهزيمة من الكاميرون ذهابا وإيابا.

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