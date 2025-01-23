رسميا.. أحمد رمضان مدربا لمنتخب مصر الأول للسيدات

كتبت-هند عواد:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، تعيين أحمد رمضان المدير الفني السابق لفريق سيدات مسار، مدربا لمنتخب مصر الأول للكرة النسائية.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا مساء أمس الأربعاء، ركز على تنظيم العلاقة بين الاتحاد وكافة الهيئات، وتعيين أحمد رمضان مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول للكرة النسائية ويعاونه الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عاما.

وتتولى أميرة يوسف منصب المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 عاما، ويعاونها كل من آيات مرتضى مدرب عام، نورهان صبحي،مدرب مساعد، عاطف عطيه محلل أداء، أمجد خاطر مدربًا لحارسات المرمى، إيمان كمال رئيس الجهاز الطبي، محمد خاطر مخطط أحمال، ميريت مونيس ورنيم القاضي علاج طبيعي، وسونيا سيد إداري المنتخب.

وكان أحمد رمضان قاد فريق سيدات مسار، للفوز بالثنائية الدوري المصري للسيدات وكأس مصر، إضافة إلى الإنجاز التاريخي في دوري أبطال أفريقيا، وحصد الميدالية البرونزية، كأول فريق مصري يحقق هذا الإنجاز.

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