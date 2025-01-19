مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

مصر

28 24
21:30

كرواتيا

الكونفيدرالية الإفريقية

الزمالك

3 1
18:00

إنييمبا

الكونفيدرالية الإفريقية

المصري

3 1
18:00

بلاك بولز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 3
16:00

برايتون

جميع المباريات

إعلان

عبد الرحمن عايد مديرًا فنيًا لسيدات مسار خلفًا لأحمد رمضان

10:08 م الأحد 19 يناير 2025

نادي مسار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد:

أعلن نادي مسار مساء اليوم الأحد عن تعيين عبد الرحمن عايد مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم للسيدات خلال الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مسار عبر منصات التواصل الإجتماعي "فيسبوك وإنستجرام":"عبد الرحمن عايد مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم السيدات كل التوفيق لمدربنا الجديد وجهازه المعاون لاستكمال مسيرة النجاح".

وجاء هذا القرار بعد أن تم وجه مجلس إدارة النادي الشكر للمدرب السابق أحمد رمضان، في ظل أنباء اقترابه من تولي قيادة منتخب مصر للسيدات.

ويُذكر أن أحمد رمضان قاد فريق سيدات مسار لتحقيق لقب الدوري والكأس في الموسم الماضي، بالإضافة إلى الإنجاز الأبرز بحصد برونزية دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم النسائية للنادي.

IMG_7968

نادي مسار عبد الرحمن عايد كرة القدم النسائية دوري أبطال أفريقيا أحمد رمضان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان