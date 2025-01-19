عبد الرحمن عايد مديرًا فنيًا لسيدات مسار خلفًا لأحمد رمضان

كتب - نهى خورشيد:

أعلن نادي مسار مساء اليوم الأحد عن تعيين عبد الرحمن عايد مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم للسيدات خلال الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مسار عبر منصات التواصل الإجتماعي "فيسبوك وإنستجرام":"عبد الرحمن عايد مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم السيدات كل التوفيق لمدربنا الجديد وجهازه المعاون لاستكمال مسيرة النجاح".

وجاء هذا القرار بعد أن تم وجه مجلس إدارة النادي الشكر للمدرب السابق أحمد رمضان، في ظل أنباء اقترابه من تولي قيادة منتخب مصر للسيدات.

ويُذكر أن أحمد رمضان قاد فريق سيدات مسار لتحقيق لقب الدوري والكأس في الموسم الماضي، بالإضافة إلى الإنجاز الأبرز بحصد برونزية دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم النسائية للنادي.