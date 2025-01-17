مهيرة علي تكشف لمصراوي سر احتفالها المثير بهدفها في الزمالك

كتبت-هند عواد:

كشفت مهيرة علي لاعبة مسار للسيدات، سر احتفاله بهدفها الثاني في شباك الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في الجولة الـ17 من الدوري المصري للسيدات.

وسجلت مهيرة علي الهدف الأول لمسار في الزمالك، عن طريق ركلة جزاء، ثم أضافت الهدف الثاني واحتفلت بوضع الكرة أسفل القميص ووضعت إصبعها في فمها، إشارة إلى طفل رضيع.

وقالت مهيرة علي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الاحتفال كان لصاحبتي، هي حامل في طفل وقالت لي قبل المباراة ربنا هيكرمك وتجيبي جول، قلت لها إذا سجلت سأحتفل بهذه الطريقة، ولا يوجد مبرر لتعليقات الناس على الاحتفال".

وفازت سيدات مسار على الزمالك، بنتيجة 4-1، لينفرد الأول بصدارة ترتيب الدوري المصري للسيدات.

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