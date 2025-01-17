قطار مسار يدهس الزمالك في دوري السيدات

بعد الهزيمة بخماسية.. استعدادات منتخب مصر للناشئات لمواجهة الكاميرون

انتهت مباراة نادي مسار والزمالك التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري للسيدات.

وفاز فريق مسار على نظيره الزمالك برباعية مقابل هدف على ملعب رايت تو دريم باديا.

وواصل فريق سيدات مسار تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للسيدات دون خسارة حتى الآن.

اتفرج على أهداف فوز فريق مسار على الزمالك بنتيجة (4-1) في الدوري الممتاز للكرة النسائية 🔥⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/pJkg3tHXie — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 17, 2025

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