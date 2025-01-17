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قطار مسار يدهس الزمالك في دوري السيدات

04:47 م الجمعة 17 يناير 2025
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    سيدات الزمالك ضد مسار (3)
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    حارسة مرمى مسار
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    سيدات الزمالك ضد مسار (4)
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    سيدات الزمالك ضد مسار (2)
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انتهت مباراة نادي مسار والزمالك التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري للسيدات.

وفاز فريق مسار على نظيره الزمالك برباعية مقابل هدف على ملعب رايت تو دريم باديا.

وواصل فريق سيدات مسار تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للسيدات دون خسارة حتى الآن.

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سيدات الزمالك مسار ضد الزمالك سيدات مسار كرة القدم للسيدات
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