بعد الهزيمة بخماسية.. استعدادات منتخب مصر للناشئات لمواجهة الكاميرون

كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر للناشئات تحت 17 عاما، لمواجهة نظيره الكاميرون، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما.

ووصلت بعثة منتخب مصر تحت 17 عاما إلى مدينة باخوسام الكاميرونية، فجر أمس الأربعاء، بعد الانتظار لمدة 7 ساعات في المطار، في انتظار تأشيرة الدخول.

وأدى منتخب مصر للناشئات تحت 17 عاما، مرانا خفيفا، أمس الأربعاء، على أن يستأنف تدريباته اليوم الخميس.

وخسر منتخب مصر من الكاميرون، بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت بينهما بالقاهرة، في أولى مباريات التصفيات.

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