لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

مصر

39 25
19:00

الأرجنتين

الدوري المصري

الأهلي

2 0
19:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

مصراوي يكشف موعد إعلان اسم مدرب مسار الجديد ومصير مباراة الزمالك

08:41 م الأربعاء 15 يناير 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    حبيبة صبري لاعبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مسار
  • عرض 18 صورة
    فريق مسار لكرة القدم النسائية
  • عرض 18 صورة
    فريق مسار للسيدات (5)
  • عرض 18 صورة
    فريق مسار للسيدات (2)
  • عرض 18 صورة
    فريق مسار للسيدات (4)
  • عرض 18 صورة
    فريق مسار للسيدات
  • عرض 18 صورة
    فريق مسار للسيدات (6)
  • عرض 18 صورة
    فريق مسار للسيدات (3)
  • عرض 18 صورة
    فريق مسار للسيدات ممثل مصر في أفريقيا
  • عرض 18 صورة
    نور عبد الواحد السيد مع فريق مسار
  • عرض 18 صورة
    نور عبد الواحد السيد مع فريق مسار
  • عرض 18 صورة
    نور عبد الواحد السيد مع فريق مسار
  • عرض 18 صورة
    مهيرة علي لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي مسار
  • عرض 18 صورة
    لقطات من مباراة داخلية بين لاعب فريق مسار (1)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من مباراة داخلية بين لاعب فريق مسار (2)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من مباراة داخلية بين لاعب فريق مسار (4)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من مباراة داخلية بين لاعب فريق مسار (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشف مريم هشام المدير الرياضي لفريق مسار لكرة القدم النسائية، موعد إعلان اسم المدير الفني الجديد للفريق خلفا لأحمد رمضان.

وأعلن نادي مسار، في بيان رسمي، توجيه الشكر للمدير الفني لفريق السيدات أحمد رمضان، على الفترة التي قضاها مع الفريق وتحقيق إنجازات تاريخية.

وقالت مريم هشام، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "سيتم الإعلان عن اسم مدرب الفريق خلفا للكابتن أحمد رمضان يوم السبت بعد مباراة الزمالك إن شاء الله".

وأضافت: "وسيدير لقاء الزمالك كل من، كابتن عمرو عبد رابى من غانا، كابتن مصطفى الباز مدرب عام، كابتن آلاء أحمد مدرب مساعد".

ويستضيف الزمالك سيدات مسار، في الثانية والنصف عصر يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري للسيدات.

أقرأ أيضًا:

هدف إمام عاشور ضمن قائمة أفضل أهداف الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا

"حالات الطوارئ فقط".. صحفي سعودي يفجر مفاجأة بشأن انضمام زيزو للاتفاق

فريق مسار كرة القدم النسائية الدوري المصري للكرة النسائية مدرب مسار أحمد رمضان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - السيسي: أُرحب باتفاق وقف إطلاق النار.. ومصر ستظل داعمة للسلام العادل
رسميا.. وقف إطلاق النار في غزة
رسميا.. حماس توافق على وقف إطلاق النار في غزة
أكسيوس: التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة غزة غدًا
رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر