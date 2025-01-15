مصراوي يكشف موعد إعلان اسم مدرب مسار الجديد ومصير مباراة الزمالك

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كتبت-هند عواد:

كشف مريم هشام المدير الرياضي لفريق مسار لكرة القدم النسائية، موعد إعلان اسم المدير الفني الجديد للفريق خلفا لأحمد رمضان.

وأعلن نادي مسار، في بيان رسمي، توجيه الشكر للمدير الفني لفريق السيدات أحمد رمضان، على الفترة التي قضاها مع الفريق وتحقيق إنجازات تاريخية.

وقالت مريم هشام، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "سيتم الإعلان عن اسم مدرب الفريق خلفا للكابتن أحمد رمضان يوم السبت بعد مباراة الزمالك إن شاء الله".

وأضافت: "وسيدير لقاء الزمالك كل من، كابتن عمرو عبد رابى من غانا، كابتن مصطفى الباز مدرب عام، كابتن آلاء أحمد مدرب مساعد".

ويستضيف الزمالك سيدات مسار، في الثانية والنصف عصر يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري للسيدات.

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