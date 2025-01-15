“استعداداً لبدء رحلة جديدة".. مسار يوجه الشكر إلى مدربه أحمد رمضان

كتب - نهى خورشيد:

وجه مجلس إدارة نادي مسار، الشكر إلى مدرب الفريق الأول لكرة القدم للسيدات أحمد رمضان، بعد قيادته المميزة خلال الفترة الماضية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مسار عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك":"يوجه مجلس الإدارة الشكر للكابتن أحمد رمضان على الفترة المميزة مع الفريق الأول لكرة القدم للسيدات، وعلى تحقيق إنجازات تاريخية نفتخر بها.. شكرًا كابتن أحمد رمضان".

ويأتي قرار توجيه الشكر إلى محمد رمضان، بعد أنباء اقترابه من قيادة منتخب مصر للسيدات، حيث أنه من المقرر أن يتم الكشف عن هوية المدير الفني الجديد للفراعنة يوم السبت المقبل.

والجدير بالذكر أن أحمد رمضان قاد سيدات مسار لتحقيق لقب الدوري والكأس الموسم الماضي، بجانب الإنجاز الأكبر والتاريخي للفريق هو برونزية دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولي في كرة القدم النسائية.