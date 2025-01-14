ما مصير لاعبة وست هام يونايتد بعد إعلان حملها؟

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كتبت-هند عواد:

أعلنت كريستي مويس لاعبة وسط وست هام يونايتد ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم، حملها، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "مولود ميفيس وكير سيولد في عام 2025".

وغادرت ميفيس نادي نيويورك نيوجيرسي جوثام إف سي، بعد فوزها ببطولة الدوري الموسم الماضي، وانتقلت إلى وست هام في يناير 2024، لكن صاحبة الـ33 عاما تعرضت لعدة إصابات، تسببت في ظهورها في ثلاث مباريات في الموسم فقط، ومع إعلان حملها تغيب عن الموسم الحالي.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قواعد تنظم حمل لاعبات كرة القدم، ويحق لهن الحصول على إجازة أمومة مدتها 14 أسبوعا على الأقل، ويتلقين خلالها ثلثي رواتبهن على الأقل.

ولا يحق لأي ناد، إنهاء التعاقد مع اللاعبات بسبب الحمل، ففي العام الماضي، عوقب نادي أولمبيك ليون بغرامة تتخطى الـ80 ألف يورو، بسبب حجب راتب لاعبة الفريق سارة بيورك جونارسدوتير، لإعلانها حملها.

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