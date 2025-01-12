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10 صور من هزيمة منتخب مصر للناشئات أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم

09:33 م الأحد 12 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للناشئات
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للناشئات
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للناشئات
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للناشئات
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للناشئات
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للناشئات
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للناشئات
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للناشئات
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للناشئات
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كتب - نهى خورشيد

تلقي منتخب مصر الناشئات لكرة القدم تحت 17 سنة هزيمة ثقيلة أمام نظيره الكاميروني بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن ذهاب التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في المغرب.

وجاءت هذه الخسارة الثقيلة لتضع المنتخب المصري في موقف صعب قبل مواجهة الإياب، التي ستقام في الكاميرون يوم 18 يناير الجاري.

وشهدت المباراة أيضاً، إصابة قوية لخديجة فتحي ليتم استبدالها ونقلها إلى المستشفى.

ولعب مصطفى منير، المدير الفني لمنتخب الناشئات، المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: كنزي محمد.
خط الدفاع: كاميليا هشام، فريدة شاهين، فاطمة الزهراء محمد.
خط الوسط: حبيبة أحمد، هنا مدحت، حنين زكي، كنزي مجدي.
خط الهجوم: خديجة أحمد، ريهام علي، سارة منير.

منتخب مصر للناشئات الكاميرون تصفيات كأس العالم
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