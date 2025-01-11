"على رادار أحد أندية المقدمة".. تعثر مفاوضات وادي دجلة لتجديد التعاقد مع أميرة أشرف

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كتبت-هند عواد:

كشف مصدر مُطلع تطورات ملف مفاوضات مسؤولي وادي دجلة مع مدافعة الفريق أميرة أشرف لتجديد التعاقد.

اللاعبة صاحبة الـ 23 عامًا ينتهي تعاقدها مع دجلة بنهاية الموسم الحالي 2024/25؛ إذ يحق لها التوقيع لأي نادِ في يناير الحالي دون الرجوع لناديها الأصلي.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، إلى أن مسؤولي وادي دجلة لم يصلوا بعد لاتفاق نهائي مع اللاعبة لتجديد التعاقد.

ولفت المصدر الانتباه إلى أن مدافعة دجلة تلقى اهتماماً من أحد الأندية التي تحتل مراكز المقدمة بالموسم الحالي من الدوري؛ لضمها حال عدم تجديد تعاقدها.

وفي سياق متصل، فازت سيدات وادي دجلة على إنبي، بنتيجة 11-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ15 من المسابقة.