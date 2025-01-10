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"من بيراميدز".. الزمالك يُعلن رسميًا عن أولى صفقاته الشتوية

09:10 م الجمعة 10 يناير 2025
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    جميلة الفقي
  • عرض 3 صورة
    جميلة الفقي
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كشف نادي الزمالك عن أولى صفقاته الشتوية لفريق كرة القدم للسيدات لتدعيم صفوفه.

وأعلن نادي الزمالك، عبر بيان رسمي اليوم الجمعة، تعاقده مع اللاعبة جميلة الفقي قادمة من نادي بيراميدز.

وأوضح نادي الزمالك أن اللاعبة وقعت على عقود لمدة سنتين مع النادي.

ويحتل فريق الزمالك المركز السادس بجدول ترتيب الدوري النسائي برصيد 27 نقطة جمعهم من 11 مباراة.

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