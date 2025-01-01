"5 إيقافات وغرامتان ماليتان".. عقوبات مباراة "الـ17 إنذارا" في دوري السيدات

كتبت-هند عواد:

أخطرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، نادي الاتحاد السكندري، بعقوبات مباراة فريق كرة القدم للسيدات، ضد المعادي واليخت، في الدوري المصري للسيدات.

وأثارت مباراة المعادي واليخت والاتحاد السكندري، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإشهار 17 إنذارا، وإلغاء 3 أهداف لزعيم الثغر، ويمكن الإطلاع على التفاصيل كاملة من هنا.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم التالي:

-إيقاف ميرنا خميس عبد المنعم لاعبة الاتحاد مباراة، للطرد السابق إنذارها بالمباراة

-إيقاف محمود عبد المنعم علي المدير الفني للاتحاد مباراة، للطرد السابق إنذاره بالمباراة

-إيقاف أحمد أشرف محمود مدرب الاتحاد مباراة، للطرد السابق إنذاره بالمباراة

-إيقاف حمزة حسن محمد إداري الاتحاد، أربعة مباريات و توقيع غرامة مالية قدرها ألف جنيه

للطرد، لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه الحكام

-إيقاف إسلام جمال عبد العزيز مدرب حراس الاتحاد أربعة مباريات و توقيع غرامة مالية قدرها ألف جنيه

للطرد، لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه الحكام

على أن يتم تسديد الغرامة المالية لخزينة الاتحاد المصري، خلال أسبوع من تاريخ الإخطار.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

رضا سليم: تلقيت عروض من الزمالك وبيراميدز.. وأنا تحت أمر الأهلي