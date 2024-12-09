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خماسية مسار في الطيران تجبرهن على الانسحاب.. ونتيجة مشابهة لسيدات دجلة

08:00 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    مباراة دجلة ومسار للسيدات
  • عرض 5 صورة
    مباراة دجلة ومسار للسيدات
  • عرض 5 صورة
    مباراة دجلة ومسار للسيدات
  • عرض 5 صورة
    مباراة دجلة ومسار للسيدات
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كتبت - نهى خورشيد

اختتمت اليوم الإثنين منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز للسيدات.

في المباراة الأبرز، حقق فريق مسار حامل لقب الموسم الماضي فوزًا على فريق الطيران بنتيجة 5-0، مما دفع الأخير للانسحاب قبل نهاية الشوط الأول نتيجة تأخره بهذا الفارق الكبير.

على الناحية الأخري، نجحت سيدات وادي دجلة في تحقيق فوزاً مشابهاً بخماسية نظيفة على اتحاد بسيون، كما تغلب فريق مودرن سبورت على المعادي واليخت بأربعة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الـ11 غدًا الثلاثاء، حيث ستجمع المواجهات بين الاتحاد السكندري والزمالك، بيراميدز وزد، والجونة والمقاولون العرب.

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الدوري المصري الممتاز للسيدات فوز فريق مسار على الطيران انسحاب فريق الطيران أمام دجلة
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