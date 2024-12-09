لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

اسبانيول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

البنك الأهلي

0 2
14:30

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

سيدات الأهلي يعززن صدارتهن للدوري المصري بفوز جديد على البنك

07:48 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سيدات الأهلي
  • عرض 5 صورة
    سيدات الأهلي
  • عرض 5 صورة
    سيدات الأهلي
  • عرض 5 صورة
    سيدات الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد

حقق فريق الأهلي لكرة القدم النسائية فوزًا جديداً على حساب نظيراتهن في البنك الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على ملعب البنك، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للسيدات.

وأظهرت لاعبات الأحمر أداءً قويًا خلال المباراة، ليعززن صدارتهن لجدول الترتيب البطولة برصيد 30 نقطة، في حين توقف رصيد سيدات البنك الأهلي عند 21 نقطة.

ولعبت سيدات الأهلي اللقاء بالتشكيل الأتي:

في حراسة المرمى: مها الدمرداش.

في خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش، نورا خالد، ورودينا عبد الرسول.

في خط الوسط: نادين محمد، أمل ناصر، حبيبة عمر، حبيبة عصام، منة طارق.

في خط الهجوم: ميا داردن، شارتي روبن.

سيدات الأهلي في صدارة الدوري سيدات الأهلي يفزن على البنك الأهلي الدوري المصري الممتاز للسيدات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

دولار وذهب وعقارات.. روشتة ساويرس لإنقاذ الاقتصاد ونصائحه للمستثمرين
عاجل| الرئيس السيسي يوقع قانونًا بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار