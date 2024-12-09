سيدات الأهلي يعززن صدارتهن للدوري المصري بفوز جديد على البنك

كتبت - نهى خورشيد

حقق فريق الأهلي لكرة القدم النسائية فوزًا جديداً على حساب نظيراتهن في البنك الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على ملعب البنك، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للسيدات.

وأظهرت لاعبات الأحمر أداءً قويًا خلال المباراة، ليعززن صدارتهن لجدول الترتيب البطولة برصيد 30 نقطة، في حين توقف رصيد سيدات البنك الأهلي عند 21 نقطة.

ولعبت سيدات الأهلي اللقاء بالتشكيل الأتي:

في حراسة المرمى: مها الدمرداش.

في خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش، نورا خالد، ورودينا عبد الرسول.

في خط الوسط: نادين محمد، أمل ناصر، حبيبة عمر، حبيبة عصام، منة طارق.

في خط الهجوم: ميا داردن، شارتي روبن.