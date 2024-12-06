الدوري الممتاز للسيدات.. الزمالك يفوز على بسيون برباعية .. ومسار يقسو على بالم هيلز بـ 12 هدفًا

القاهرة ـ مصراوي

شهدت منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز للسيدات التي أُقيمت 7 مباريات منها اليوم الجمعة أهدافاً غزيرة.

"الأخير بأقدام فلسطينية".. الأهلي يفوز على بيراميدز بسداسية

حققت سيدات الأهلي الفوز على بيراميدز، بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعت عصر اليوم، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

فريق الزمالك فاز برباعية نظيفة على حساب ضيفه اتحاد بسيون.

الفوز رفع رصيد فريق الزمالك إلى النقطة 18 في المركز الخامس، فيما يتذيل فريق اتحاد بسيون جدول المسابقة بنقطة واحدة.

وفاز كذلك فريق المصري بثلاثية نظيفة على الاتحاد السكندري ليرفع رصيده إلى النقطة 6 في المركز الـ 12 بينما ظلّ الفريق الآخر بالمركز 16 قبل الأخير برصيد نقطة واحدة.

وبنتيجة الزمالك ذاتها فاز فريق وادي دجلة على نظيره المعادي واليخت.

الفوز رفع رصيد فريق وادي دجلة إلى النقطة 19 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد فريق المعادي واليخت عند النقطة 6.

وخسر فريق بالم هيلز بنتيجة ثقيلة أمام ضيفه مسار 12-0.

رصيد فريق بالم هيلز توقف عند النقطة 5 في المركز 14، فيما رفع فريق مسار رصيده إلى النقطة 15 في المركز السادس.

وفاز فريق البنك الأهلي بسباعية نظيفة على نظيره الطيران ليرفع رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الآخر عند النقطة 13 في المركز الثامن.

وفاز زد بثلاثية نظيفة على نظيره إنبي ليرفع رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثالث.

وتوقف رصيد إنبي عقب الخسارة عند نقطة في المركز15.

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