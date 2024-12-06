الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على بيراميدز برباعية

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"الموعد والقناة والترتيب".. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وبيراميدز

كتبت-هند عواد:

أنهى الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، الشوط الأول، متقدما على بيراميدز، برباعية نظيفة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري للسيدات.

وسجلت حبيبة عصام لاعبة الأهلي، أول ثلاثة أهداف "هاتريك"، قبل أن تضيف النيجيرية شارتي روبن الهدف الرابع.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 24 نقطة من 8 مباريات، فيما يأتي بيراميدز في المركز التاسع، برصيد 12 نقطة من 6 نقاط.

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