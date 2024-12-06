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الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على بيراميدز برباعية

03:36 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
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  • عرض 12 صورة
    احتفال تشارتي روبن لاعبة الأهلي بالتسجيل في شباك بيراميدز
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    تشاريتي روبن لاعبة الأهلي من مباراة بيراميدز
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    طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز
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    حبيبة عمر لاعبة الأهلي من مباراة بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    احتفال تشارتي روبن لاعبة الأهلي بهدفها في شباك بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    لاعبات الأهلي من مباراة بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    تشارتي لاعبة الأهلي من مباراة بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    احتفال لاعبات الأهلي بالتسجيل في شباك بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    احتفال تشارتي روبن ورودينا عبد الرسول
  • عرض 12 صورة
    احتفال تشارتي روبن لاعبة الأهلي من مباراة بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    11احتفال تشارتي روبن لاعبة الأهلي من مباراة بيراميدز
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كتبت-هند عواد:

أنهى الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، الشوط الأول، متقدما على بيراميدز، برباعية نظيفة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري للسيدات.

وسجلت حبيبة عصام لاعبة الأهلي، أول ثلاثة أهداف "هاتريك"، قبل أن تضيف النيجيرية شارتي روبن الهدف الرابع.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 24 نقطة من 8 مباريات، فيما يأتي بيراميدز في المركز التاسع، برصيد 12 نقطة من 6 نقاط.

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الأهلي بيراميدز الدوري المصري للسيدات حبيبة عصام
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