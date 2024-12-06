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حبيبة عصام تقود تشكيل الأهلي ضد بيراميدز

02:14 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
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    احتفال حبيبة عصام مع الأمريكية ميا
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    حبيبة عصام من مباراة مودرن سبورت
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    حبيبة عصام من مباراة الاتحاد السكندري
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    حبيبة عصام من مباراة الجونة
  • عرض 24 صورة
    حبيبة عصام من مباراة الجونة
  • عرض 24 صورة
    حبيبة عصام من مباراة الجونة
  • عرض 24 صورة
    حبيبة عصام من مباراة اتحاد بسيون
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    حبيبة عصام لاعبة الأهلي
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    احتفال حبيبة عصام بهدفها في وادي دجلة
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    حبيبة عصام ولاعبة الاتحاد
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    حبيبة عصام لاعبة الأهلي
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    حبيبة عصام ومايا لاعبة الأهلي
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    منة طارق ضد لاعبات دجلة
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    حبيبة عصام
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    احتفال حبيبة عصام وميا
  • عرض 24 صورة
    احتفال حبيبة عصام وميا
  • عرض 24 صورة
    منة طارق وميا
  • عرض 24 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي
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    نادين غازي ونادين محمد
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    منة طارق لاعبة الأهلي
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    نادين غازي لاعبة الأهلي (2)
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    منة طارق لاعبة الأهلي (2)
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    نادين غازي لاعبة الأهلي (1)
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كتبت-هند عواد:

أعلن الفرنسي ديميتري لوبوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل، في الجولة العاشرة بالدوري المصري للسيدات.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش، نورا خالد، رودينا عبد الرسول

خط الوسط: لولو نصر، أمل ناصر، حبيبة عمر، حبيبة عصام، منة طارق

خط الهجوم: نادين غازي، شارتي روبن

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، إسراء السقا، نور إدريس، جنى محمود، مريم عفيفي، سارة كرد، ثريا أشرف، نادين محمد، ميا داردن، كاميليا الديب.

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تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز الأهلي وبيراميدز الدوري المصري للسيدات
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