حبيبة عصام تقود تشكيل الأهلي ضد بيراميدز

"بكت بالحديث عن غزة".. حكاية دينا عابدين من فرجينيا إلى فلسطين (صور

"الموعد والقناة والترتيب".. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وبيراميدز

كتبت-هند عواد:

أعلن الفرنسي ديميتري لوبوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل، في الجولة العاشرة بالدوري المصري للسيدات.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش، نورا خالد، رودينا عبد الرسول

خط الوسط: لولو نصر، أمل ناصر، حبيبة عمر، حبيبة عصام، منة طارق

خط الهجوم: نادين غازي، شارتي روبن

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، إسراء السقا، نور إدريس، جنى محمود، مريم عفيفي، سارة كرد، ثريا أشرف، نادين محمد، ميا داردن، كاميليا الديب.

اقرأ أيضًا:

"الموعد والقناة والترتيب".. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وبيراميدز في دوري السيدات