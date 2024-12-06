"الموعد والقناة والترتيب".. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وبيراميدز في دوري السيدات

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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لمواجهة سيدات بيراميدز، عصر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويحل فريق السيدات بنادي بيراميدز، ضيفا على الأهلي، في الثانية والنصف عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

وتنقل مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة بالدوري المصري للسيدات، على قناة أون تايم سبورتس.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 24 نقطة من 8 مباريات، فيما يأتي بيراميدز في المركز التاسع، برصيد 12 نقطة من 6 نقاط.

وحصد الأهلي العلامة الكاملة في جميع مباريات الدوري المصري للسيدات، حتى الآن، ولم تتلقى شباكه سوى هدفا وحيدا، جاء في الجولة الأولى ضد الزمالك، في لقاء انتهى بنتيجة 2-1 لصالح سيدات الأحمر.