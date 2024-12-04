مدرب مسار ضمن القائمة النهائية لأفضل مدرب في إفريقيا

كتبت - نهى خورشيد:

تواجد أحمد رمضان مدرب الفريق الأول لكرة القدم سيدات بنادي مسار، ضمن القائمة النهائية "المختصرة" لجائزة أفضل مدرب في القارة الإفريقية للكرة النسائية، والتي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وضمن رمضان تواجده بالقائمة النهائية للمرشحين، بعد نجاحه في قيادة فريقه لتحقيق الميدالية البرونزية في دوري أبطال إفريقيا للسيدات في نسختها الأخيرة، بعد الفوز على إدو كوينز النيجيري بركلات الترجيح بنتيجة 3-4.

وضمت قائمة المدربين خمسة أسماء وهم :

أحمد رمضان (مدرب مسار - مصر)

لمياء بومهدي (مدربة تي بي مازيمبي - الكونغو الديمقراطية)

محمد أمين (مدرب الجيش الملكي - المغرب)

كريس دانجوما (مدرب منتخب نيجيريا تحت 20 عامًا)

ثيناسونكي مبولي (مدرب جامعة ويسترن كيب - جنوب إفريقيا)

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل مدرب خلال حفل الجوائز الذي سيقام في مدينة مراكش المغربية يوم الاثنين، 16 ديسمبر الجاري.



