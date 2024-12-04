كتب- نهى خورشيد:

حقق منتخب مصر لكرة اليد للسيدات إنجازاين الأول، بتأهله إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا في نسختها الـ26، وذلك عقب فوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية،بنتيجة 23-22 في ربع نهائي البطولة.

وشهدت المباراة، التي أُقيمت مساء الأربعاء، منافسة شديدة بين الفريقين، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل 11-11.

وفي الشوط الثاني، نجحت سيدات مصر في تحقيق الانتصار بفارق هدف وحيد، بعد أداء استثنائي في اللحظات الأخيرة، ليحجزن بطاقة التأهل إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهن في البطولة القارية.

هذا الإنجازلا يتوقف عند نصف النهائي، إذ ضمن منتخب مصر للسيدات مشاركته لأول مرة في بطولة العالم لكرة اليد للسيدات 2025، التي ستُقام في ألمانيا وهولندا.

ويستعد منتخب مصر للسيدات لمواجهة قوية في نصف النهائي أمام أنجولا، في الدور النصف النهائي من عمر المسابقة.