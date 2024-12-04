لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

1 0
21:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

0 0
21:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

ساوثامبتون

1 2
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

0 0
22:00

ريال مدريد

كأس ألمانيا

لايبزيج

0 0
21:45

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

تاريخي.. منتخب مصر لسيدات اليد يتأهلن إلى كأس العالم للمرة الأولي

09:52 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد للسيدات
  • عرض 4 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد للسيدات
  • عرض 4 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد للسيدات
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

حقق منتخب مصر لكرة اليد للسيدات إنجازاين الأول، بتأهله إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا في نسختها الـ26، وذلك عقب فوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية،بنتيجة 23-22 في ربع نهائي البطولة.

وشهدت المباراة، التي أُقيمت مساء الأربعاء، منافسة شديدة بين الفريقين، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل 11-11.

وفي الشوط الثاني، نجحت سيدات مصر في تحقيق الانتصار بفارق هدف وحيد، بعد أداء استثنائي في اللحظات الأخيرة، ليحجزن بطاقة التأهل إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهن في البطولة القارية.

هذا الإنجازلا يتوقف عند نصف النهائي، إذ ضمن منتخب مصر للسيدات مشاركته لأول مرة في بطولة العالم لكرة اليد للسيدات 2025، التي ستُقام في ألمانيا وهولندا.

ويستعد منتخب مصر للسيدات لمواجهة قوية في نصف النهائي أمام أنجولا، في الدور النصف النهائي من عمر المسابقة.

منتخب مصر لكرة اليد للسيدات كأس العالم سيدات كرة اليد كرة السيد سيدات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان