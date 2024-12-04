عودة مسار ومباراة قوية للأهلي.. استئناف الدوري المصري للسيدات
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كتبت-هند عواد:
تعود منافسات الدوري المصري للسيدات موسم 2024-2025، يوم الجمعة المقبل 6 ديسمبر، وتشهد الجولة العاشرة مباراة قوية تجمع بين الأهلي وبيراميدز، ويعود مسار لمباريات الدوري بعد انتهاء مشاركته في دوري أبطال أفريقيا.
وجاء جدول مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري للسيدات كالآتي:
يوم الجمعة 6 ديسمبر
المصري – الاتحاد السكندري، الساعة 2:30 مساءًا
الزمالك – اتحاد بسيون، الساعة 2:30 مساءًا
وادي دجلة – المعادي واليخت، الساعة 2:30 مساءًا
بالم هيلز – مسار، الساعة 2:30 مساءًا
الطيران – البنك الأهلي، الساعة 2:30 مساءًا
الأهلي – بيراميدز، الساعة 2:30 مساءًا
زد – إنبي، الساعة 2:30 مساءًا
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