عودة مسار ومباراة قوية للأهلي.. استئناف الدوري المصري للسيدات

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"ليس الأهلي".. تعرف على أقوى خط هجوم في الدوري المصري للسيدات

كتبت-هند عواد:

تعود منافسات الدوري المصري للسيدات موسم 2024-2025، يوم الجمعة المقبل 6 ديسمبر، وتشهد الجولة العاشرة مباراة قوية تجمع بين الأهلي وبيراميدز، ويعود مسار لمباريات الدوري بعد انتهاء مشاركته في دوري أبطال أفريقيا.

وجاء جدول مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري للسيدات كالآتي:

يوم الجمعة 6 ديسمبر

المصري – الاتحاد السكندري، الساعة 2:30 مساءًا

الزمالك – اتحاد بسيون، الساعة 2:30 مساءًا

وادي دجلة – المعادي واليخت، الساعة 2:30 مساءًا

بالم هيلز – مسار، الساعة 2:30 مساءًا

الطيران – البنك الأهلي، الساعة 2:30 مساءًا

الأهلي – بيراميدز، الساعة 2:30 مساءًا

زد – إنبي، الساعة 2:30 مساءًا