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عودة مسار ومباراة قوية للأهلي.. استئناف الدوري المصري للسيدات

06:11 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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  • عرض 23 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي
  • عرض 23 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي
  • عرض 23 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي (1)
  • عرض 23 صورة
    احتفال منة طارق
  • عرض 23 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي
  • عرض 23 صورة
    منة طارق وميا
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    منة طارق لاعبة الأهلي من مباراة الاتحاد
  • عرض 23 صورة
    حبيبة عصام مع وائل السيد مدرب سيدات وادي دجلة السابق
  • عرض 23 صورة
    حبيبة عصام ومايا لاعبة الأهلي
  • عرض 23 صورة
    حبيبة عصام وميا لاعبة الأهلي
  • عرض 23 صورة
    حبيبة عصام من مباراة مودرن سبورت
  • عرض 23 صورة
    احتفال حبيبة عصام مع الأمريكية ميا
  • عرض 23 صورة
    حبيبة عصام من مباراة الاتحاد السكندري
  • عرض 23 صورة
    احتفال لاعبات توت عنخ آمون بالفوز بالدوري المصري على حساب وادي دجلة
  • عرض 23 صورة
    احتفال لاعبات توت عنخ آمون بالفوز بالدوري المصري على حساب وادي دجلة
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    احتفال لاعبات توت عنخ آمون بالفوز بالدوري المصري على حساب وادي دجلة
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    أسماء علي لاعبة وادي دجلة من مباراة السوبر المصري
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    سالميزي بالير لاعبة الزمالك
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    سالميزي بالير لاعبة الزمالك
  • عرض 23 صورة
    سالميزي بالير لاعبة الزمالك
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كتبت-هند عواد:

تعود منافسات الدوري المصري للسيدات موسم 2024-2025، يوم الجمعة المقبل 6 ديسمبر، وتشهد الجولة العاشرة مباراة قوية تجمع بين الأهلي وبيراميدز، ويعود مسار لمباريات الدوري بعد انتهاء مشاركته في دوري أبطال أفريقيا.

وجاء جدول مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري للسيدات كالآتي:

يوم الجمعة 6 ديسمبر

المصري – الاتحاد السكندري، الساعة 2:30 مساءًا

الزمالك – اتحاد بسيون، الساعة 2:30 مساءًا

وادي دجلة – المعادي واليخت، الساعة 2:30 مساءًا

بالم هيلز – مسار، الساعة 2:30 مساءًا

الطيران – البنك الأهلي، الساعة 2:30 مساءًا

الأهلي – بيراميدز، الساعة 2:30 مساءًا

زد – إنبي، الساعة 2:30 مساءًا

الدوري المصري للسيدات الأهلي وبيراميدز الزمالك الجولة العاشرة من الدوري المصري للسيدات
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