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المصري ينهى أولى صفقاته الشتوية ويضم سيلا محمد لاعبة مسار

02:39 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

سيلا محمد لاعبة فريق مسار

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كتب: هند عواد

نجح مسؤولو نادي المصري البورسعيدي في إنهاء أولى صفقات فريق كرة القدم النسائية الشتوية، بضم سيلا محمد لاعبة فريق مسار، لتعزيز صفوف الفريق البورسعيدي خلال انتقالات يناير.

وكشف النادي في بيان له عن تسلم الإدارة مساء أمس الاستغناء الخاص باللاعبة من مسار، في حضور حسام حمادة المدير الفني وعادل المحروقي المشرف العام على فريق الكرة النسائية.

ويعمل عادل المحروقي المشرف العام على الفريق النسائي بالنادي المصري، بالتنسيق مع إدارة التعاقدات بالنادي وحسام حمادة المدير الفني للفريق، على قدم وساق من أجل التعاقد مع عدد من الصفقات السوبر.

ويولي مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي قطاع الكرة النسائية بالنادي، اهتمامًا كبيرًا لكونه الممثل الوحيد لمحافظة بورسعيد في الدوري الممتاز للكرة النسائية.

سيلا محمد لاعبة فريق مسار المصري كرة نسائية
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