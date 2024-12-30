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المصري البورسعيدي يحسم أول صفقة شتوية للفريق النسائي

12:31 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024

سيدات المصري يتعاقدن مع سيلا محمد(1)

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كتبت - نهى خورشيد:

حسم نادي المصري البورسعيدي تعاقده مع سيلا محمد، لاعبة فريق مسار، لتكون أولى صفقات الفريق النسائي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتم تسلم الاستغناء الخاص باللاعبة، بحضور المدير الفني حسام حمادة والمشرف العام على الكرة النسائية عادل المحروقي.

والجديد بالذكر أن الجهاز الفني للفريق البورسعيدي يضم حسام حمادة مديرًا فنيًا، إلى جانب طاقم فني وإداري متكامل بقيادة عادل المحروقي.

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نادي المصري سيلا محمد الكرة النسائية المصري البورسعيدي
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