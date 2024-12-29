"على أنغام ولا واحد ولا 100".. حساب سيدات الزمالك يستعيد ذاكرة سداسية إنبي (فيديو)

كتبت - نهى خورشيد:

استعاد الحساب الرسمي لسيدات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛ سداسية لاعبات الفارس الأبيض في شباك إنبي بالدوري المصري الممتاز.

وكانت سيدات القلعة البيضاء حققن فوزًا على نظيراتهن سيدات إنبي بسداسية دون رد ضمن الأسبوع الـ14، والتي جاءت بتوقيع أليس أوجبي "هدفين"، ياتوندي "هدفين"، ميرال خضر وشيماء على.

ونشر الحساب الرسمي لسيدات الزمالك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":" أهداف لقاء إنبي على أنغام أغنية ولا واحد ولا 100، بتعليق:"الفوز السادس".