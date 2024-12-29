"الزمالك يطيح بمدربة إنبي و17 إنذارافي مباراة".. ملخص الجولة الـ14 من الدوري المصري للسيدات

كتبت-هند عواد:

شهدت الجولة الـ14 من الدوري المصري للسيدات، العديد من الأحداث، أبرزها مباراة المعادي واليخت والاتحاد السكندري، التي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب كثرة الإنذارات.

الأهلي من دون شادي محمد

وفي الجولة الـ14، فاز الأهلي على الطيران، بنتيجة 8-0، في مباراة شهدت غياب شادي محمد المشرف على الفريق، بسبب تعرضه للطرد في المباراة السابقة، إثر اشتباكه مع حكمة اللقاء.

وواصلت موهبة الأهلي الشابة أشرقت عادل، التألق، وسجلت هدفا في اللقاء، فيما غابت حبيبة عصام "ميسي السيدات"، عن التهديف.

الزمالك يطيح بمدربة إنبي

فازت سيدات الزمالك على إنبي، بنتيجة 6-0، المباراة التي شهدت دقائقها الأخيرة، ظهور جميلة ابنة جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق.

جميلة جمال حمزة صاحبة الـ 18 عاما (2006)، بدأت مسيرتها الفعلية ضمن صفوف نادي الصيد لكرة القدم، ومع بداية الموسم الحالي من الدوري المصري وتكوين فريق السيدات في الزمالك، انضمت للفريق.

وأطاحت سداسية الزمالك في الإطاحة بمدربة إنبي هبه فتحي، التي اعتذرت عن الاستمرار مع الفريق، بعد يوم من الهزيمة من الأبيض.

17 إنذار في مباراة

أثارت مباراة المعادي واليخت والاتحاد السكندري، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشهرت ندى عبدربه حكمة 17 إنذارا في اللقاء، كما أنها ألغت هدفين للاتحاد بداعي التسلل، وحسبما ذكرت عليا حامد لاعبة الاتحاد لمصراوي، لم تحتسب هدف ثالث، لأنها لم تشاهد لحظة تسجيله.

وتمكنت لاعبات المعادي واليخت، من تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، لينتهي لقاء صراع الهبوط، بنتيجة 1-0.

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