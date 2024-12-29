"ظُلمنا وأعطت إنذارا لمشجعة".. لاعبة الاتحاد تكشف تفاصيل أزمة لقاء المعادي واليخت

كتبت-هند عواد:

كشف عليا حامد لاعبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، كواليس أحداث مباراتهن ضد المعادي واليخت، مساء أمس، والتي شهدت فوز الأخير بهدف نظيف، وإلغاء هدفين لزعيم الثغر، إضافة إلى إشهار أكثر من 15 بطاقة.

وقالت عليا، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "حكمة المباراة أشهرت بطاقة صفراء لأحد الجماهير، وكان هناك سوء تعامل معنا، وأي لاعبة تتحدث معها تمنحنا إنذارا، ومن المفترض أن يكون الحكم أهدى، وفي إحدى الكرات، حارسة المنافس كانت تعطل اللعب ولاعبتنا ذهبت إليها لتأخذ الكرة، فقامت الحكمة بإعطاء لاعبتنا الإنذار الثاني ثم طرد".

وأوضحت: "الجهاز الفني كله طُرد، لم يتبقى سوى واحد فقط، سيقف المباراة المقبلة، ولو الدكتورة موجودة كانت طردتها، وأسلوبها معنا غير لائق، بين الشوطين مدربنا ذهب للتحدث معها، قالت له "لو مهدتش البنات هطردهم، وفيه 5 لاعبات هيطردوا"، أحرزنا 3 أهداف وتم إلغاؤهم، هدفين للتسلل، وهدف آخر كان من ركنية، لكنها كانت تتحدث مع الحكم المساعد، أثناء اللعب والتسجيل، لم تتوقع أن تلعب الركنية بسرعة، كما أن لاعبات وحارسة المعادي رأوا الكرة وهي تدخل المرمى".

وأضافت: "طردتنا مننا لاعبة والجهاز الفني كله، والمدرب قال لنا لا نتحدث معها "ولو بنت قالت لها عملت ايه تديها إنذار"، النادي سيقدم شكوى إلى اتحاد الكرة".

وأتم عليا تصريحاتها: "الحكمة أسلوبها معنا لم يكن جيدا، أي انفعال حتى لو بين لاعبة ولاعبة تشهر الإنذار "دي طلعت الإنذار لواحدة من الجمهور" كانت تعترض، احنا ظلمنا جدا وهذه المباراة كانت مهمة، النقطة ستفرق معنا وتحافظ على آمالنا في الاستمرار".



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