"غياب المسعف و5 طرد و 8 إنذارات".. كواليس أزمة مباراة المعادي واليخت والاتحاد في دوري السيدات

كتبت-هند عواد:

أثارت مباراة المعادي واليخت والاتحاد السكندري في الدوري المصري للسيدات، مساء أمس، جدلاً واسعاً، بسبب إلغاء 3 أهداف لصالح الأخير.

وفاز فريق المعادي واليخت على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، ليحصد الأول 3 نقاط مهمة، في صراع المراكز الأخيرة بجدول ترتيب الدوري.

وكشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، كواليس المباراة، وقال: "في البداية تأخرت صافرة انطلاق المباراة، لمدة 15 دقيقة، بسبب غياب المسعف رغم وجود سيارة الإسعاف، لهذا أوقفت ندى عبدربه اللقاء حتى حضر، ومع بداية اللقاء، تم إيقافه مرة أخرى، لتحذير لاعبات الاتحاد من الألفاظ الخارجة".

وأضاف: "حكمة المباراة حذرت الثنائي من الاعتراضات المتكررة والألفاظ، وسجل فريق الاتحاد هدفين، لكن تم إلغاؤهما بداعي التسلل، ومع تسجيل المعادي واليخت الهدف، اعترض الجهاز الفني للاتحاد على حكمة المباراة".

وأتم المصدر: "بالنسبة إلى الإنذارت، شهد اللقاء العديد من البطاقات، الاتحاد السكندري حصل على 5 بطاقات حمراوات (4 مدربين ولاعبة)، وبينهم 3 كروت للإنذار الثاني، وتم إشهار 8 بطاقات صفراوات (3 للاتحاد و5 للمعادي واليخت)، والإنذارات الخاصة بالمعادي، للمدير الفني ومدرب حراس المرمى والإداري، ولاعبة وحارسة".

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